Facebook stopt met de functie tagsuggesties, maakt het bedrijf dinsdag bekend op zijn blog. Met de optie konden gebruikers van het sociale medium eenvoudig vrienden taggen in foto's en video's, omdat Facebook het gezicht koppelde aan de naam van een vriend.

Met de instellingen voor tagsuggesties konden gebruikers aangeven of Facebook beelden mocht scannen om gezichten van zijn gebruikers te herkennen. Daarmee kon het bedrijf vaststellen of gebruikers voorkwamen in foto's die worden geüpload.

Facebook gaat zijn gebruikers vanaf dinsdag wereldwijd vragen of zij gezichtsherkenning willen inschakelen. De instelling wordt zichtbaar voor nieuwe accounts en accounts die voorheen al toegang hadden tot de instelling voor tagsuggesties.

Facebook gaat geen gezichten scannen van gebruikers die de instellingen niet krijgen of de instelling wel hebben, maar niet expliciet toestemming geven om de functie in te schakelen. Ook de functie Fotocontrole, waarmee gebruikers een melding krijgen als hun gezicht voorkomt op de foto van een andere gebruiker, wordt in dat geval niet geactiveerd.

Rechtszaak in VS over tagsuggesties

Tagsuggesties is al jarenlang onderwerp van een rechtszaak tussen Facebook en gebruikers uit de Amerikaanse staat Illinois. De gebruikers beweren dat het sociale medium de lokale wet omtrent het opslaan van biometrische data overtreedt.

In augustus besloot een federale beroepsrechter in San Francisco dat de zaak tussen de twee partijen door mocht gaan als zogenoemde 'class action lawsuit'. Door bezwaar te maken tegen deze status, probeerde Facebook een collectieve schadeclaim, die in de miljarden kan lopen, te voorkomen.