De Google Assistent-routine heeft een Nederlandse versie gekregen in de Klok-app, meldt Androidworld dinsdag. Met de routine kan een reeks vooraf ingestelde handelingen uitgevoerd worden op basis van een gesproken opdracht.

Met de routine-functie kan de gebruiker een aantal routines instellen, die geactiveerd kunnen worden met een spraakopdracht. Bijvoorbeeld de routine good morning, die geactiveerd kan worden door "Hey Google, good morning" te zeggen. De gebruiker kan een aantal handelingen selecteren die vervolgens uitgevoerd worden, zoals het aandoen van de lichten, de verwarming aanzetten en de gebruiker informeren over de planning, het weer en bijvoorbeeld nieuws.

In de Klok-app van Google is nu de Nederlandse variant van de routine-functie verschenen, die automatisch geactiveerd wordt wanneer de wekker wordt uitgezet. Bij het instellen van de wekker kan deze routine aangezet en ingevuld worden, met keuzes voor de informatie die gegeven moet worden, de optie om het telefoonvolume aan te passen en de optie om automatisch een podcast te starten.

De functie is vergelijkbaar met Mijn dag, dat eerder ook al beschikbaar was in Nederland. Door de opdracht 'Google, vertel me over mijn dag' te geven, gaf de assistent informatie over onder andere het weer en de huidige verkeerssituatie.

Voorlopig is alleen nog de ochtendroutine beschikbaar in het Nederlands. In het Engels zijn zes vooraf ingestelde routines beschikbaar, waaronder 'I'm home' en 'Bedtime', en kunnen gebruikers zelf nieuwe routines aanmaken. Het is niet bekend of deze routines ook in het Nederlands beschikbaar gemaakt zullen worden.