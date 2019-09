Zowel bunq als Rabobank en ABN AMRO maken dinsdag bekend Apple Pay te gaan ondersteunen. Gebruikers van bunq kunnen de betaaldienst direct activeren, terwijl Rabobank en ABN AMRO laten weten de dienst binnenkort beschikbaar te stellen.

Op de website van bunq is te lezen dat klanten zich kunnen aanmelden voor Apple Pay in de Wallet-app op een iPhone. Rabobank en ABN AMRO hebben de aankondiging voor de dienst online geplaatst, maar melden dat klanten nog even moeten wachten.

Met Apple Pay kunnen gebruikers contactloos betalen met een iPhone of Apple Watch door het apparaat tegen de betaalautomaat te houden. Op de iPad en Mac kunnen betalingen worden gedaan in apps en via internetbrowser Safari. Daarvoor toetsen gebruikers hun pincode in of gebruiken ze de vingerafdrukscanner of gezichtsscanner.

Eerder dit jaar maakte ING de betaaldienst al beschikbaar voor klanten.

Zo stel je Apple Pay in: