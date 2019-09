De faceswapapp ZAO werd afgelopen vrijdag geïntroduceerd en werd binnen enkele dagen de populairste app in China. Vanwege mogelijke privacyschending wordt de app nu aan banden gelegd op het Chinese sociale netwerk WeChat, meldt TechCrunch dinsdag.

De app maakt gebruik van zogeheten deepfake-technologie, waarmee het gezicht van een persoon over dat van iemand anders kan worden gelegd in een video. Met ZAO kunnen gebruikers zichzelf in een filmscène plaatsen, door enkele selfies - het liefst foto's vanuit verschillende hoeken - te uploaden.

De app ging viral toen gebruikers hun gemaakte video's massaal deelden via het sociale netwerk WeChat, een soort combinatie van Twitter, Facebook en WhatsApp. Vervolgens raakte de app in opspraak vanwege een clausule in de voorwaarden.

In de voorwaarden van de app stond dat de gebruikers alle eigendomsrechten over de video's overdroegen aan ZAO en ze de appmaker toestonden deze volledig gratis, onherroepelijk en eeuwigdurend te gebruiken. Ook mochten de rechten over de video's volgens de voorwaarden worden overgedragen aan anderen.

WeChat legde gebruik van de app aan banden

Daarop besloot WeChat het gebruik van de app te beperken, ook vanwege de risico's van de deepfake-technologie waarmee nepnieuws verspreid kan worden. Gebruikers kunnen eerder gemaakte video's nog uploaden. Maar als ze de app proberen te downloaden of iemand voor ZAO uitnodigen, krijgen ze de melding dat de webpagina is geblokkeerd vanwege veiligheidsredenen.

ZAO heeft in een verklaring laten weten "ieders zorgen over de privacyvoorwaarden" te begrijpen. De appmaker werkt aan een oplossing. Inmiddels staat in de voorwaarden dat de gebruikersdata alleen gebruikt mogen worden om de app te verbeteren. Daarnaast staat er dat alle door gebruikers verwijderde bestanden ook van de servers worden verwijderd.