In deze wekelijkse rubriek schrijven we over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit keer geven we antwoord op de vraag welke laptops als beste uit de test komen.

Als je op zoek bent naar een nieuwe laptop, kan het aanbod overweldigend zijn. De apparaten zijn er in veel vormen en maten, met verschillende accugroottes en besturingssystemen. In deze test vergelijkt de Consumentenbond laptops die in 2019 verschenen met een beeldschermgrootte van 13 tot 16 inch.

In de categorie zijn 157 goed vergelijkbare laptops getest. Hierbij is gelet op onder meer schermkwaliteit, hardware, gebruiksgemak, herstelbaarheid en snelheid.

Beste uit de test: Acer Swift 3 SF314-55-54PR

Prijs: 799 euro

Scherm: 14 inch

Opslag: 256 GB SSD

Bekijk alle specificaties

Vergelijk alle laptops

De Acer Swift 3 komt met een 8,4 als beste uit de test. Een groot voordeel is het gewicht van de laptop. Met 1,24 kilogram is hij gemakkelijk mee te nemen. Het apparaat levert niet in op het materiaal, want de behuizing is van aluminium.

Daarnaast heeft de Acer Swift 3 behoorlijk wat intern geheugen: 8 GB. De snelheid wordt dan ook hoog beoordeeld, dankzij de quad-core processor i5.

De accu gaat bij normaal gebruik zo'n tien uur mee. Dat zal voor de meeste mensen voldoende zijn. Ook de SSD met een capaciteit van 256 GB zal net genoeg opslag bieden voor de meesten.

Beste koop: Acer Swift 3 SF314-56-54G9

Prijs: 599 euro

Scherm: 14 inch

Opslag: 256 GB SSD

Bekijk alle specificaties

Vergelijk alle laptops

De Acer Swift 3 is ook de beste koop, maar het gaat hierbij wel om een ander model in de serie. Deze versie heeft een metalen behuizing die tegen een stootje kan. De quad core Intel i5-processor maakt het apparaat snel en ook geschikt voor zwaardere programma's, bijvoorbeeld voor fotobewerking en lichte videobewerking.

Voor gebruikers zonder grote softwareverzameling is de SSD-opslagruimte van 256 GB net genoeg. Ook dit model belooft een accuduur van tien uur. De laptop heeft een gewicht van 1,52 kilogram. Deze Acer Swift 3 heeft vier USB-poorten, met als nadeel dat er maar één USB-3-aansluiting is.