De Poolse contraspionagediensten hebben "mogelijk Chinese spionageactiviteiten" opgemerkt in Polen, zegt president Andrzej Duda maandag tijdens een staatsbezoek van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.

De Verenigde Staten en Polen zijn momenteel in onderhandeling over de uitrol van 5G in het Oost-Europese land. De VS wil dat Polen technologie van de Chinese telecomfabrikant Huawei gaat weren, omdat het bedrijf mogelijk spioneert voor de Chinese overheid.

Huawei werkte de afgelopen jaren aan plannen voor de uitrol van 5G in Polen. Het bedrijf zou naar verluidt bereid zijn om de komende vijf jaar veel geld in het land te investeren.

De VS en Polen brengen maandag in een verklaring gezamenlijk naar buiten om apparatuur voor het 5G-netwerk uitgebreid te evalueren om invloed van buitenlandse overheden tegen te gaan. Zo moet van leveranciers onder meer duidelijk zijn wie het bedrijf onderaan de streep in handen heeft.

Huawei ligt wereldwijd onder een vergrootglas na de aantijgingen omtrent spionage van de VS. Veel landen, waaronder Nederland, nemen maatregelen om risico's weg te nemen. Er is tot nu toe geen publiek bewijs voor Chinese spionage via Huawei-apparatuur.

De Poolse politie arresteerde in januari wel een Huawei-medewerker die verdacht wordt van spionage. De man, een verkoopmedewerker, zit waarschijnlijk nog tot eind september vast. Een Poolse voormalige medewerker van de veiligheidsdienst, die ook werd gearresteerd op verdenking van spionage, is in juli op borgtocht vrijgelaten.