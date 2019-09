Apple zal op 10 september tijdens het evenement By innovation only de nieuwe iPhones presenteren. Het is onbekend wat Apple verder aankondigt, maar dit is wat we verwachten.

Het evenement in september wordt jaarlijks georganiseerd. Doorgaans worden dan de nieuwste iPhones gepresenteerd.

Ook dit jaar zal Apple naar alle waarschijnlijkheid drie nieuwe iPhone-modellen presenteren. De toestellen zijn de opvolgers van de iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR.

Nieuwe functionaliteiten voor iPhone

Het uiterlijk van de nieuwe iPhones is waarschijnlijk vrijwel identiek aan dat van de voorlaatste modellen. Het grootste verschil is een matte glazen achterkant in plaats van een glanzende.

Daarnaast zou de opvolger van de XR een donkergroene variant krijgen en zou het woord 'iPhone' niet langer op de achterkant van de telefoon staan. Ook zouden de nieuwe modellen beter bestand moeten zijn tegen vallen en stoten en zou de waterdichtheid verbeterd moeten zijn.

Opvolgers krijgen waarschijnlijk drievoudige camera

De opvolgers van de iPhone XS en iPhone XS Max krijgen naar verwachting een drievoudige camera. Een van de camera's zou een groothoeklens zijn, waarmee de gebruiker een groter bereik heeft bij het maken van foto's. De camera's maken alle drie tegelijkertijd een foto, die met software geoptimaliseerd zou kunnen worden tot de beste foto. Ook zouden de telefoons een verbeterde videofunctie krijgen.

In tegenstelling tot de opvolger van de XS en de XS Max, krijgt de opvolger van de XR waarschijnlijk niet drie, maar twee camera's. Dat is een verbetering ten opzichte van de huidige XR, die slechts één camera heeft.

Toestellen krijgen oledscherm en werken met 3D-aanraking

Verder krijgen de nieuwe iPhones naar verwachting hetzelfde oledscherm dat Samsung gebruikt voor de Galaxy S10 en de Galaxy Note 10. De schermen in de iPhones zullen niet langer werken met 3D-aanraking, een functie die Apple introduceerde bij de iPhone 6S. In plaats daarvan koos het concern net als bij de iPhone XR voor Haptic Touch. Haptic Touch heeft een vergelijkbare functionaliteit als 3D-aanraking en reageert op een langdurige aanraking van het scherm in plaats van op hoe hard op het scherm wordt gedrukt.

Het ontgrendelen van de iPhone wordt volgens geruchten ook eenvoudiger. De nieuwe telefoons hebben een betere sensor voor gezichtsherkenning die je gezicht vanuit meerdere hoeken kan herkennen.

De nieuwe telefoons krijgen een verbeterde processor en zullen daardoor sneller zijn. 5G-ondersteuning lijkt onwaarschijnlijk, aangezien Apple heeft aangekondigd dit in 2021 te zullen realiseren.

Eerder dit jaar deed het gerucht de ronde dat de nieuwste iPhones ook Apple Pencil ondersteunen, maar het is nog altijd onduidelijk of dit klopt.

Twee nieuwe iPads

Hoewel nieuwe iPads vaak een maand later tijdens een apart evenement worden gepresenteerd, is het onduidelijk of er dit jaar ook een dergelijk event zal plaatsvinden. Mogelijk worden de nieuwe iPads al in september gepresenteerd.

Het is de verwachting dat de nieuwe iPad Pro ook een drievoudige camera krijgt. Ook zou de nieuwe iPad Pro door betere processoren sneller zijn dan de voorganger.

Het nieuwe instapmodel van de iPad zou een scherm van 10,2 inch krijgen. Daarmee zou Apple afscheid nemen van modellen met een scherm van 9,7 inch.

AirPods, Apple Watch en Apple HomePod

Op het evenement in september worden mogelijk ook updates voor de AirPods, Apple Watch en Apple Home aangekondigd.

Mogelijk worden nieuwe, duurdere AirPods gepresenteerd die waterdicht zijn en ruisonderdrukking moeten bieden. Met de nieuwe iPhone zouden de AirPods ook opgeladen kunnen worden door ze in de case op de achterkant van de iPhone te leggen.

Voor de Apple Watch worden met name aanpassingen in de software verwacht. Mogelijk krijgen we ook versies van titanium en keramiek. Eerder dit jaar werden aanwijzingen hiervoor gevonden in de software.

Apple zou verder werken aan een goedkopere versie van Apple HomePod, de homeassistent van het bedrijf.

MacBook Pro en Mac Pro

Eerder kwamen al geruchten naar buiten dat Apple werkt aan een nieuwe MacBook Pro, die zonder tegenslagen in september gepresenteerd zou worden. Naar verluidt krijgt het nieuwe model een scherm van 16 inch in plaats van de gangbare 15 inch. De randen rondom het scherm zouden smaller worden, waardoor de nieuwe MacBook Pro toch vergelijkbare afmetingen zou krijgen als de voorlaatste versie.

Ook kondigt Apple mogelijk de verbeterde Mac Pro aan, evenals de nieuwe Apple Pro Display. Voor de Mac Pro geldt - net als voor de iPads en de MacBook - dat dit model ook tijdens een evenement in oktober gepresenteerd kan worden.

Gezien het verloop van de vorige jaren, worden enkele dagen na het event software-updates verwacht. De iPhones gaan waarschijnlijk, net als in voorgaande jaren, enkele weken na de presentatie in de verkoop.

Het evenement wordt dinsdag 10 september om 19.00 uur Nederlandse tijd gehouden en is online te volgen via een stream op de website van Apple.