Week van NUtech Podcast Grap met kenteken kost duizenden dollars | Siri praat met Spotify In De week van NUtech is bespreekt de techredactie van NU.nl wat hen deze week bezighoudt. Deze week: een Amerikaanse grap met een kenteken zorgt voor duizenden dollars boete, en Apple is met Spotify in overleg over het starten van muziek via spraakassistent Siri.