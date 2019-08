Chatapp Telegram gaat gebruikers toestaan om hun telefoonnummers onzichtbaar te maken, om demonstranten in Hongkong te beschermen tegen autoriteiten. Dat zegt een ingewijde tegen Reuters.

De update voor Telegram zou ergens in de komende dagen uitkomen. Het moet ervoor zorgen dat de identiteiten van demonstranten in grote chatgroepen beschermd blijven.

Op Telegram worden groepsgesprekken gebruikt om nieuws over protesten te delen, maar ook om tips te delen over hoe om te gaan met traangas van de politie. Verder worden toegangscodes gedeeld voor gebouwen in Hongkong waar demonstranten kunnen schuilen.

Veel deelnemers van de chats zijn bezorgd dat autoriteiten meelezen. Vaak kan iedereen zich onder een schuilnaam bij de groepen voegen.

De protesten in Hongkong, een autonome regio binnen China, houden al maanden aan. De acties waren in eerste instantie gericht op een omstreden wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk maakt, maar zijn inmiddels ook bedoeld om ongenoegen over de politiek en politie te uiten.

Via Telegram kunnen gebruikers elkaar vinden via telefoonnummers. Sommige demonstranten zeggen dat autoriteiten in China en Hongkong de functie gebruiken om identiteiten te achterhalen via lokale telecomaanbieders.

Het is niet duidelijk of dit daadwerkelijk is gebeurd. Autoriteiten wilden niet tegenover Reuters reageren.