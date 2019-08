Een aan de Columbia University verbonden actiegroep heeft het Democratische congreslid Alexandria Ocasio-Cortez gevraagd de door haar geblokkeerde Twitter-volgers te deblokkeren. Het blokkeren van Twitter-gebruikers door Amerikaanse politici is "ongrondwettelijk" omdat het ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting, schrijft The Knight First Amendment Institute in een brief.

The Knight First Amendment Institute stond eerder een groep Twitter-gebruikers die door de Amerikaanse president Donald Trump waren geblokkeerd bij. Een federaal hof oordeelde in juli in die zaak dat het account @realDonaldTrump geen accounts mag blokkeren.

Volgens de federale rechtbank gaat het blokkeren van Twitter-gebruikers door politici in tegen het Eerste Amendement van Amerikaanse grondwet. Dat stelt dat de overheid de vrijheid van meningsuiting van burgers niet mag belemmeren. Twitter-gebruikers die zijn geblokkeerd, kunnen niet meer reageren op tweets die door het account verstuurd worden.

In de zaak merkte de rechter op dat Trump, die vorige week tegen de uitspraak van het hof in beroep is gegaan, zijn Twitter-profiel ook zakelijk gebruikt, bijvoorbeeld om beleid aan te kondigen of verdedigen.

The Knight First Amendment Institute wijst Ocasio-Cortez daar ook op. "U gebruikt het account als een verlengstuk van uw ambt - om informatie over congresverhoren te delen, beleidsvoorstellen te verdedigen, te pleiten voor wetgeving en de publieke opinie over overheidszaken te peilen", schrijft de actiegroep.

Ocasio-Cortez werd in juli aangeklaagd voor het blokkeren van Twitter-gebruikers. Het congreslid laat op Twitter weten "minder dan twintig" accounts geblokkeerd te hebben vanwege intimidatie. Ze ontkent de volgers geblokkeerd te hebben vanwege andere politieke opvattingen.