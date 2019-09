Overwin jezelf en een duistere wereld in Dead Cells en maak mooiere foto's in het donker met NeuralCam.

Dead Cells

Indiegame Dead Cells gooide vorig jaar al hoge ogen op spelcomputers en maakt nu succesvol de overstap naar smartphones en tablets. In deze game is het aan jou om een serie aan levels te voltooien die ieder met een krachtige eindbaas worden afgesloten.

Leg je het loodje, dan begin je weer helemaal bij het begin. Gelukkig speel je iedere keer nieuwe upgrades vrij, waardoor je stap voor stap sterker wordt en het steeds makkelijker wordt om verder te komen.

Combineer dat met tientallen wapens, nieuwe vaardigheden en een stijlvolle grafische stijl en je hebt een game waar je uren zoet mee bent. De app heeft geen in-app aankopen, maar een eenmalige aanschafprijs.

Ook handig: Dead Cells ondersteunt naast digitale knoppen op het touchscreen ook bluetoothcontrollers. Voorlopig zijn dat alleen MFI-controllers (Made for Apple), maar zodra iOS 13 verschijnt, werkt een Xbox One- of PlayStation 4-controller ook. De game is nu beschikbaar op iOS en komt later naar Android.

Download Dead Cells voor iOS (8,99 euro)

NeuralCam

Veel Android-smartphones hebben inmiddels een ingebouwde functie om foto's in het donker te verbeteren. Totdat Apple deze ook aan iOS toevoegt, is NeuralCam een interessant alternatief.

Zodra je in deze app op de sluiterknop drukt, maakt de app meerdere foto's tegelijk. Deze worden vervolgens op elkaar gelegd zodat al het licht gebruikt kan worden. Daardoor houd je uiteindelijk een foto over die er een stuk beter belicht uitziet dan foto's die je met de standaard Camera-app op je iPhone maakt.

Dit wordt allemaal automatisch gedaan, wat de app erg toegankelijk maakt. Het nadeel is wel dat de foto's die NeuralCam presenteert vaak niet van de hoogste kwaliteit zijn. Vooral als bewegingen gecompenseerd moeten worden, is er ruis zichtbaar. Als jij je nachtfoto's wil verbeteren, dan kun je NeuralCam downloaden in de App Store.

Download NeuralCam voor iOS (3,49 euro)

Google Maps

Google Maps bracht deze week een update uit die voor Nederland gemaakt lijkt te zijn. Voortaan neemt de navigatie-app bij het maken van een routebeschrijving met het openbaar vervoer ook fietsroutes mee.

Daardoor zie je in het vervolg geen lange looproutes meer naar het station als je toch altijd de fiets pakt. In sommige landen worden er taxideeldiensten als Uber en Lyft gesuggereerd als blijkt dat de halte wel erg ver van je eindbestemming is.

De nieuwe functie wordt geleidelijk uitgerold op zowel iOS als Android. Het kan dus gebeuren dat de fietsroutes nog niet in jouw app verschijnen. In dat geval zit er niets anders op dan even afwachten.

Download Google Maps voor iOS of Android (gratis)