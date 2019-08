Garmin heeft de Fenix 6 gepresenteerd, een smartwatch die de focus op sportactiviteiten legt. Het gaat om een serie van drie modellen, waarvan de duurste is voorzien van een zonnepaneel dat over het display ligt.

De smartwatches hebben een ronde kast, maar verschillen onderling in formaat. Zo heeft de Fenix 6 een scherm van 1,3 inch met een kast van 47 millimeter dik. De 6S heeft een kast van 41 millimeter en een scherm van 1,2 inch. De Fenix 6X Pro Solar is het grootst met een kast van 51 millimeter en een schermgrootte van 1,4 inch. Dit model kost 950 euro in de goedkoopste uitvoering.

Garmin zegt dat de modellen in de Fenix 6-serie prestaties beter registreren dan de Fenix 5-modellen. Ook wordt een langere accuduur tot maximaal 21 dagen beloofd.

Bij de Fenix 6X Pro Solar komen daar nog eens maximaal drie dagen bij. Dat komt door een transparante zonneoplaadlens die over het scherm is gelegd en zonne-energie gebruikt om bij te laden.

Veel opties en sportmetingen

De horloges zijn voorzien van de zogenoemde PacePro-functie van Garmin. Daarmee kunnen hardlopers hun activiteiten aanpassen op basis van de route. Als er bijvoorbeeld een helling op de weg is, kan het tempo daarvoor worden aangepast. Hardlopers kunnen ook zien of ze voor- of achterlopen op hun doelstelling.

Voor trailrunners en fietsers die in heuvelachtig gebied rijden, is er een ClimbPro-functie. Met deze optie krijgen ze inzicht in inspanningen tijdens beklimmingen. Ook voor veel andere sporten, zoals zwemmen en golf, worden prestaties geregistreerd.

De smartwatches meten ook hartslagen, stressniveaus en slaap. Met de wearables kan via Garmin Pay ook contactloos worden betaald. Gebruikers kunnen daarnaast maximaal tweeduizend nummers van bijvoorbeeld Spotify opslaan op de Fenix 6 en beschikken over routekaarten.

De goedkoopste Fenix 6 en 6S kosten 599 euro. De prijzen voor de smartwatches van Garmin zijn afhankelijk van de functies en formaten.