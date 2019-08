Fitbit heeft woensdag een nieuwe smartwatch gepresenteerd. De Versa 2 heeft onder meer nieuwe slaapfuncties. Ook komt het bedrijf met het betaalde abonnement Fitbit Premium om gezondheidsdoelen te behalen.

De Fitbit Versa 2 lijkt op zijn voorganger, maar het schermglas loopt dit keer mee in de randen van de behuizing. Het display zelf is oled in plaats van lcd, waarmee betere contrasten en helderder beeld mogelijk worden.

Ook is er nu nog maar één knop op de zijkant te vinden om het apparaat mee te bedienen. Voorganger Versa heeft drie knoppen. De meeste interactie bij de Fitbit Versa 2 gebeurt via veegbewegingen over het aanraakgevoelige scherm.

De smartwatch krijgt nieuwe slaapfuncties, waarmee gebruikers beter inzicht in hun slaapgedrag kunnen krijgen. De optie Smart Wake bepaalt via machine learning wat het beste moment is om de drager wakker te maken. Dit gebeurt in een vooraf ingestelde periode van dertig minuten.

Wearable is waterdicht en ondersteunt spraakbediening

De Versa 2 is daarnaast tot 50 meter waterdicht, is voorzien van gps en ondersteunt contactloos betalen via Fitbit Pay. Ook werkt de wearable met de Spotify-app, zodat Premium-abonnees de gekoppelde muziekapp op de telefoon vanaf hun pols kunnen bedienen. De smartwatch moet tot vijf dagen meegaan op een volle acculading.

Dragers met een Android-telefoon kunnen de ingebouwde microfoon van de Versa 2 gebruiken om spraakopdrachten via Amazon Alexa uit te voeren. Deze assistent werkt overigens nog niet met de Nederlandse taal. De smartwatch heeft geen speaker.

De Fitbit Versa 2 is in de kleuren, zwart, roze en grijs te koop voor 199,99 euro. Een speciale editie kost 229,95 euro.

Abonnementsdienst Fitbit Premium

Fitbit kondigde ook Fitbit Premium aan, een betaalde abonnementsdienst. Die werkt via de Fitbit-app en biedt begeleiding en coaching om gezondheids- en fitnessdoelen te behalen.

Premium is vanaf 2020 beschikbaar in het Nederlands, laat een woordvoerder van Fitbit weten. De Nederlandse prijs is nog niet bekend.