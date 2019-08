Facebook heeft de tekst op de startpagina van zijn sociale medium gewijzigd van 'Het is gratis (en dat blijft het ook)' naar 'Je kunt dit heel snel en eenvoudig doen'. De tekst is zichtbaar op de registratiepagina voor niet-ingelogde gebruikers.

De tekst is ergens in de afgelopen weken aangepast. Ook op anderstalige versies van het sociale medium is de tekst gewijzigd.

Waarom Facebook de tekst op zijn voorpagina heeft aangepast, is niet duidelijk. Een woordvoerder van het bedrijf was woensdag voor NU.nl niet bereikbaar voor een reactie.

Niet alleen de tekst onder 'Registreren' is aangepast, ook de tekst waarin staat dat je akkoord gaat met de voorwaarden is uitgebreid. In de tekst wordt voortaan expliciet verwezen naar informatie over hoe gegevens verzameld, gebruikt en gedeeld worden.

Verdienmodel opgenomen in voorwaarden

In april oordeelde de Europese Commissie al dat Facebook in de voorwaarden duidelijker moet zijn over zijn verdienmodel. Inmiddels staat een nieuwe versie van de voorwaarden online, waarmee Facebook aan dit oordeel voldoet.

In de bijgewerkte voorwaarden is een aparte sectie opgenomen: 'Hoe onze services worden gefinancierd'. Hierin staat een uitgebreide uitleg over hoe Facebook geld verdient en welke informatie met adverteerders wordt gedeeld. Ook verwijst Facebook naar verdere uitleg over hoe deze advertenties werken.

Facebook verzamelt veel persoonlijke gegevens van gebruikers, waar het geld mee verdient door deze beschikbaar te stellen voor adverteerders. Deze data kunnen ingezet worden voor gerichte advertenties van bedrijven of instanties die een specifieke groep willen aanspreken.

Facebook-directeur Mark Zuckerberg heeft in mei 2018 gezegd dat er altijd een gratis versie van zijn sociale medium zal blijven bestaan. Het is onduidelijk of het bedrijf plannen voor een betaalde versie heeft.