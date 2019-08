Facebook gaat de regels voor politieke advertenties in de Verenigde Staten verder aanscherpen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020. Het bedrijf gaat adverteerders op voorhand strenger controleren en informatie over adverteerders publiceren.

In 2018 startte Facebook met een autorisatie van adverteerders voordat zij advertenties over maatschappelijke zaken, verkiezingen en politiek mogen plaatsen.

Adverteerders moeten informatie aanleveren over wie ze zijn en waar ze gevestigd zijn. Ook moeten ze in de advertentie kenbaar maken door wie deze betaald is.

Volgens Facebook is dit niet voldoende, omdat er een aantal zaken zijn waarin adverteerders probeerden misleidende informatie over wie de advertentie betaald had te verschaffen. Daarom voert het sociale medium nu extra maatregelen in voor adverteerders in de VS.

Extra controle voor keurmerk 'geverifieerde organisatie'

Vanaf half september moeten adverteerders meer informatie aanleveren, waaronder een Amerikaans adres, telefoonnummer, zakelijk e-mailadres, zakelijke website en informatie waaruit blijkt dat ze geregistreerd staan bij de overheid.

Alleen dan mogen ze de geregistreerde naam gebruiken in het 'i'-symbool waarin de adverteerder vermeld staat, met daarbij de tekst 'geverifieerde organisatie'.

Als ze deze informatie niet aan kunnen leveren, komt onder het i-symbool 'over deze advertentie' te staan. Met de informatie onder het i-symbool wil Facebook voor de gebruiker inzichtelijk maken wie hem of haar probeert te beïnvloeden en waarom.

Wanneer een adverteerder de benodigde informatie niet voor half oktober aanlevert, zullen advertenties van deze adverteerder tijdelijk worden stopgezet.

Verbeteringen van de advertentiebibliotheek

Facebook neemt de politieke advertenties op in de advertentiebibliotheek, maar uit eerder onderzoek bleek al dat dit overzicht niet compleet is. Zo was de lijst met advertenties niet up-to-date en waren de aan advertenties gespendeerde bedragen opgedeeld in brede categorieën.

In de komende maanden zal Facebook de advertentiebibliotheek verbeteren zodat het gemakkelijker wordt om gespendeerde bedragen van Amerikaanse presidentskandidaten te bekijken en vergelijken.