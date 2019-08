Google voegt in Google Maps nieuwe functies toe aan routebeschrijvingen via het openbaar vervoer. Dit moet het plannen van een reis completer maken, schrijft het bedrijf dinsdag in een blogbericht.

Het werkt als gebruikers hun bestemming hebben opgegeven in de routebeschrijving en vervolgens een planning met openbaar vervoer kiezen. Via de opties is in te stellen of ook fietsroutes en taxidiensten in het overzicht opgenomen moeten worden.

Hiermee kan bijvoorbeeld een route worden uitgestippeld waarbij de gebruiker eerst een kwartier moet fietsen naar het station, waar hij vervolgens de trein pakt om het laatste stukje met een Uber-taxi af te leggen.

De uitgebreide optie wordt de komende weken bij gebruikers geïntroduceerd in de Maps-app op iOS en Android.