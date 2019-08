Gebruikers van Google Agenda hebben last van een toename in spamafspraken die zomaar aan hun digitale agenda's worden toegevoegd. In dit artikel leggen we uit hoe je zulke nepafspraken tegenhoudt.

Gebruikers van Google Agenda kunnen last hebben van ongewenste afspraken in de kalender, die via spamberichten zijn toegevoegd. In de afgelopen weken zou het aantal spamafspraken zijn toegenomen.

Het probleem is al sinds 2017 bekend bij Google, maar het bedrijf laat op dinsdag 27 augustus via Twitter aan een oplossing te werken.

De spamberichten komen in de digitale agenda's terecht via een functie die afspraken inplannen juist gemakkelijker moet maken. Een e-mail die een uitnodiging bevat, kan via Gmail automatisch aan de gekoppelde Google Agenda worden toegevoegd.

Dit gebeurt ook met spamberichten. Zo melden meerdere gebruikers op sociale media dat een bericht met een link die zogenaamd zou leiden naar een gratis iPhone X Max ineens opduikt in hun agenda, zonder dat ze daarvoor toestemming te hebben gegeven.

De uitnodiging kan vervolgens wel worden afgeslagen, maar dat moet handmatig. Dat kan een grote klus zijn als de afspraak voor de komende tijd dagelijks is ingepland.

Het is mogelijk om de spamberichten helemaal af te wenden. Dat kan door de volgende stappen te doorlopen in Google Agenda.

Afspraakinstellingen wijzigen Klik op het tandwiel rechtsboven in beeld en kies 'Instellingen'

Ga in de linkerbalk naar 'Afspraakinstellingen'

Klik op 'Uitnodigingen automatisch toevoegen' en kies 'Nee, alleen uitnodigingen weergeven waarop ik heb gereageerd'

In hetzelfde venster binnen de instellingen van de Google Agenda kun je nog een optie voor automatisch toevoegen uitschakelen. Dat gaat als volgt.

Gmail-afspraken wijzigen Kies in de linkerbalk voor 'Afspraken uit Gmail'

Zorg dat het vakje voor 'Afspraken uit Gmail automatisch toevoegen aan mijn agenda' is uitgevinkt en klik op OK

Eerdere spamberichten die al zijn toegevoegd, kunnen wel verwijderd worden uit de agenda via de instellingen.