De voormalige Google-medewerker Anthony Levandowski is in de Verenigde Staten door de openbaar aanklager gedagvaard wegens het stelen van bedrijfsgeheimen, schrijft onder meer NBC News dinsdag.

Levandowski wordt ervan beschuldigd vertrouwelijke informatie van Google te hebben gestolen. Het gaat om gegevens over technologie voor zelfrijdende auto's. Die informatie zou hij vervolgens hebben doorverkocht aan Uber.

De oud-werknemer van Google hangt een maximale gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd als hij schuldig wordt bevonden. Daarnaast kan hij een maximale boete van 8,25 miljoen dollar (7,43 miljoen euro) krijgen.

In een verklaring stellen de advocaten van Levandowski dat hun cliënt niets heeft gestolen. "Hij is onschuldig en we kijken ernaar uit om dat te bewijzen."

Rechtszaak tussen Waymo en Uber

In 2017 klaagde Waymo het taxibedrijf Uber aan. Waymo is een zusterbedrijf van Google en richt zich op de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Het bedrijf zei destijds dat Levandowski "veertienduizend vertrouwelijke bestanden heeft gedownload" van de servers van Waymo. Zo zouden ontwerpen voor hardwaresystemen voor zelfrijdende auto's in zijn handen zijn gekomen.

Uber ontkende gestolen ontwerpen te hebben gebruikt voor zijn eigen systemen voor zelfrijdende auto's. Maar volgens Waymo had Uber nooit zo snel zelfrijdende auto's kunnen ontwikkelen zonder de gestolen technologie. Ook zou een Lidar-ontwerp (een radartechnologie waarmee de omgeving wordt gescand) grote overeenkomsten vertonen met het ontwerp van Waymo.

In de nieuwe aanklacht staat dat Levandowski destijds bijna 10 gigabyte aan geheime data van zijn werkgever heeft meegenomen.

Een woordvoerder van Waymo zegt dinsdag in een reactie "het werk van de openbaar aanklager en FBI in deze zaak te waarderen".

Bedrijven schikten vorig jaar

Levandowski vertrok in 2016 bij Google om Otto op te richten, een bedrijf dat zelfrijdende auto's maakte. Dit bedrijf werd al na enkele maanden overgenomen door Uber voor 680 miljoen dollar.

Waymo en Uber troffen in 2018 een schikking in de rechtszaak. Als onderdeel daarvan zou Waymo een aandeel hebben gekregen in Uber dat gelijk is aan 0,34 procent van de totale waarde van het bedrijf. Destijds kwam die waardering neer op zo'n 245 miljoen dollar.

Levandowski werd ontslagen bij Uber en richtte een nieuw bedrijf op: Pronto.ai. Dit bedrijf is wederom gericht op technologie voor zelfrijdende voertuigen. Eind 2017 startte Levandowski een religieuze organisatie, met als doel "een goddelijk figuur op basis van kunstmatige intelligentie te ontwikkelen en te promoten".