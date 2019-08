Facebook verzamelde audiofragmenten van 48 Europeanen, zonder dat zij daar weet van hadden, schrijft Politico dinsdag op basis van gegevens van Facebook.

In augustus bleek dat Facebook medewerkers van buitenaf had ingehuurd om mee te luisteren met audiofragmenten van gebruikers. Werknemers moesten controleren of de kunstmatige intelligentie van Facebook geanonimiseerde berichten op de juiste manier verwerkte.

Facebook zei recent dat daarbij geen audiofragmenten van Europeanen was beluisterd, maar komt daar nu op terug. Geluidsfragmenten van 48 Europese gebruikers uit 14 landen is getranscribeerd. Het is onbekend of daar ook Nederlandse gebruikers tussen zaten.

Het gaat om Europeanen die in gesprek waren met Amerikaanse gebruikers, van wie audiofragmenten voor het Facebook-project werden uitgeschreven. Het bedrijf heeft niet op de berichtgeving van Politico gereageerd.

Onderzoek naar meeluisteren

De privacyautoriteit van het Duitse Hamburg is gestart met een onderzoek naar het meeluisteren en uitschrijven van audiofragmenten van gebruikers. De toekomst moet uitwijzen of Facebook de Europese privacywet heeft geschonden. In dat geval kan het bedrijf een hoge boete krijgen.

Ook Google, Apple en Amazon luisterden mee met gebruikers om kunstmatige intelligentie te verbeteren. Google, Apple en Facebook zijn daar tijdelijk mee gestopt.

Waarschijnlijk zullen de bedrijven weer beginnen met meeluisteren als in de voorwaarden duidelijker staat dat dit bij spraakopdrachten kan gebeuren. Amazon is niet helemaal gestopt, maar gebruikers kunnen wel laten weten niet te willen meewerken.