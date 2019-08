Microsoft beschermt de privacy van gebruikers beter dan twee jaar geleden, concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Er is echter meer onderzoek nodig omdat Microsoft nu mogelijk op nieuwe plekken data verzamelt en dat in strijd zou kunnen zijn met de privacywet.

De AP deed in 2017 voor het eerst onderzoek naar Microsoft, specifiek naar de bescherming van de privacy van Windows-gebruikers. Toen bleek dat Microsoft bepaalde persoonsgegevens verzamelde zonder toestemming te vragen: de optie om informatie naar het bedrijf te sturen, stond standaard aangevinkt. Dat was in strijd met de toen geldende Nederlandse privacywet.

Microsoft deed in 2018 aanpassingen en verduidelijkte waar Windows 10 precies data over verzamelt. Die aanpassingen waren goed genoeg, oordeelt de AP nu. Maar de privacywaakhond maakt zich zorgen over "nieuwe dataverwerkingen" van het bedrijf, zegt een woordvoerder.

"Daar moeten we nader onderzoek naar doen, dat weten we niet. Maar we zien wel dat Microsoft gegevens verzamelt die samenhangen met het gebruik van Windows 10, en ook via het gebruik van andere apparaten zoals spelcomputers", zegt de woordvoerder. "Het is maar de vraag of je daar als gebruiker weet van hebt en ook toestemming voor hebt gegeven."

Het gaat erom dat Microsoft niet meer data verzamelt dan "strikt noodzakelijk", aldus de woordvoerder. De AP heeft de Ierse privacytoezichthouder daarom gevraagd om verder onderzoek te doen, aangezien Microsoft in Ierland gevestigd is.