In deze wekelijkse rubriek schrijven we over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit keer geven we antwoord op de vraag welke activitytracker als beste uit de test komt.

Sportief ingesteld en wil je zoveel mogelijk weten over de beweging die je krijgt? Dan is een fitness- of activitytracker handig. Deze armbanden meten je stappen, de hoeveelheid calorieën die je verbrandt, en andere dingen. Sommige trackers meten daarbij ook je hartslag - maar lang niet allemaal.

De trackers zijn getest met de focus op het meten van beweging. Ze zijn onderzocht op fitness-kwaliteit, slimme functies gebruiksgemak en accuduur.

Beste uit de Test: Garmin Vivosport

De Garmin Vivosport komt met een 7,4 als beste uit de test. Vooral het draagcomfort van deze activitytracker blijkt een pluspunt. Bovendien presteren zowel de hartslagmeter als de caloriemeter goed en is de tracker vrij accuraat bij het vastleggen van afstanden.

De Vivosport heeft een rechthoekig lcd-aanraakscherm en kan daarmee ook je slaap meten of herkennen met wat voor activiteit je op dat moment bezig bent. Het display is volledig in kleur.

Het enige dat ontbreekt is een wifiverbinding. Wil je de Vivosport ergens aan koppelen, dan moet dat via bluetooth - en externe hartslagmeters, die herkent deze fitnesstracker niet.

Beste koop: Huawei Band 3e

De Huawei Band 3e is met 24,99 euro merkbaar goedkoper, al scoort deze activitytracker slechts een 6,7. Qua draagcomfort en afstand- en caloriemeter is er weinig te klagen: in deze categorieën doet de Band 3e het goed.

Het zwaktepunt zit in de slimme functies: deze tracker heeft geen hoogte- of hartslagmeter en ook de gps ontbreekt.