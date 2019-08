De zogenoemde e-sim maakt een opmars. Deze nieuwe technologie, die op termijn wellicht de verwisselbare simkaart helemaal gaat vervangen, is sinds vorig jaar in Nederland te gebruiken. Nu ook T-Mobile heeft aangekondigd e-sim te gaan ondersteunen, is het hoogste tijd om 'embedded simkaart' onder de loep te nemen.

Wat is een e-sim?

'E-sim' betekent simpelweg 'embedded sim'; het is een simkaart die al in je smartphone zit en niet te verwijderen is. In plaats daarvan kan je abonnementen of tegoed op het kaartje in je smartphone laden.

E-simkaarten kunnen naast normale simkaarten bestaan. Dat betekent dat je een abonnement met simkaart kan nemen, en daarnaast nog een extra abonnement op de interne e-simkaart kan laden.

Is dat dan hetzelfde als dualsim?

'Gewone' dualsimsmartphones hebben ruimte voor twee losse simkaartjes. Een e-sim werkt net iets anders: er is maar plek voor één los simkaartje. Maar op de interne e-sim is er plek voor meerdere extra abonnementen.

Wat kan ik met een e-sim?

Een e-simkaart maakt het dus mogelijk om meerdere abonnementen tegelijkertijd op één toestel te laden. Je hebt dan per abonnement een ander nummer, maar wel op hetzelfde toestel.

Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om een 'gewoon' sim-onlyabonnement voor privé te nemen, waarbij je een los kaartje in je smartphone plaatst. Daarnaast vraag je een e-simabonnement aan voor zakelijke telefoontjes.

Dat kunnen er meer dan twee zijn, omdat er op de e-sim plek is voor verschillende abonnementen en zelfs los tegoed van providers. Vooralsnog moet je dan wel schakelen tussen de abonnementen op je e-sim als je van een ander mobiel netwerk gebruik wil maken. Er kan er maar één tegelijkertijd actief zijn. Met twee simkaarten kun je wel met verschillende nummers bellen en gebeld worden.

Ook kun je e-sim gebruiken om tijdelijk op vakantie een extra abonnement of prepaid tegoed op je smartphone te zetten. E-simabonnementen worden momenteel in 29 landen aangeboden, waaronder in veel Europese landen - maar bijvoorbeeld nog niet in Frankrijk.

Kan ik e-sim op mijn smartphone gebruiken?

Op het moment zijn er slechts twee providers die in Nederland e-sim aanbieden: T-Mobile en Truphone. T-Mobile-klanten kunnen voor 5,09 euro een e-sim nemen op het bestaande abonnement. Dat is gratis bij verlenging of voor nieuwe abonnees. Het is nog niet bekend of en wanneer andere providers e-simabonnementen gaan aanbieden.

Je hebt bovendien de juiste smartphone nodig. De meeste modellen ondersteunen nog geen e-sim: de enige in Nederland verkrijgbare toestellen die dat wel doen, zijn de iPhone XS, XS Max en XR, en op tablet op de iPad Pro en iPad Air.

Ook Google's Pixel 2 en 3 ondersteunen e-sim op alle modellen, maar die zijn nog niet in Nederland te koop. Het aantal smartphones met e-sim zal vermoedelijk in de komende jaren flink toenemen.

Hoe werkt het?

Je sluit eerst een e-simabonnement af bij een provider. Die stuurt je vervolgens in de meeste gevallen een QR-code.

Je scant de code op iPhone via het menu 'Mobiel netwerk' of 'Mobiele data', onder 'Voeg mobiel abonnement toe'. Daarna moet je mogelijk nog een code invoeren, die je als het goed is van je provider hebt gehad.

Daarna wordt het abonnement op je smartphone geïnstalleerd en kan je ermee aan de slag. Heb je meerdere e-sims op je telefoon staan? Dan moet je telkens via het menu 'Mobiel netwerk' wisselen als je een ander e-simabonnement wil gebruiken.

Ook moet je zeggen welk abonnement als standaardabonnement wordt gebruikt. Dat kan een e-sim zijn, maar ook een gewone simkaart. Dit nummer wordt dan gebruikt voor standaardapps als FaceTime, WhatsApp en iMessage en om nummers te bellen of te appen die niet in je contactenlijst staan. Deze apps kun je maar op één nummer tegelijk gebruiken. Voor specifieke nummers kun je zeggen welke sim standaard gebruikt worden via 'Contacten'.

In gesprek op het ene nummer terwijl iemand je op het andere nummer belt? Dan wordt het andere gesprek automatisch overgeschakeld naar voicemail.

Kan ik ook meerdere providers op één telefoon nemen?

Ja, dat kan. Apple waarschuwt wel dat je iPhone daarvoor ontgrendeld moet zijn: sommige providers vergrendelen namelijk je toestel, zodat je alleen hun abonnementen kan gebruiken. Is dat het geval, dan moet je eerst contact opnemen met de provider.

Ook waarschuwt Apple dat je slechts één CDMA-abonnement kan gebruiken, maar daar zullen weinig mensen wakker van liggen. CDMA is namelijk een alternatieve mobieletelefoonstandaard voor 2G die voornamelijk in de Verenigde Staten en Rusland wordt gebruikt. In Nederland komen CDMA-netwerken eigenlijk niet voor en werken 2G-netwerken doorgaans met GSM.