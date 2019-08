In de nieuwe communicatierichtlijnen van Google is opgenomen dat medewerkers tijdens werktijd niet langer over politiek en nieuws mogen praten in interne mailwisselingen, om verdeeldheid onder werknemers te voorkomen.

"Hoewel het delen van informatie en ideeën bijdraagt aan de werkomgeving, doet het verstoren van de werkdag door discussies over politiek en nieuws te voeren dat niet", is te lezen in de richtlijnen. Een woordvoerder van Google zegt tegen Business Insider dat de huidige richtlijnen niet langer voldeden voor de discussies en problemen binnen een bedrijf waar 100.000 mensen werken.

Google waarschuwt zijn medewerkers in de nieuwe richtlijnen ook om zich niet uit te spreken over projecten van het bedrijf omdat ze er niet van uit kunnen gaan dat ze "het hele verhaal kennen". Ook wordt expliciet benoemd dat gevoelige bedrijfsdata niet gedeeld mogen worden, iets dat in eerdere richtlijnen niet was opgenomen.

Aan het overtreden van de richtlijnen zijn vooralsnog geen consequenties verbonden voor de medewerkers. Wel introduceert Google een 'Central Flagging Tool': een functie die het mogelijk moet maken met één muisklik het bedrijf op de hoogte te stellen van berichten die in strijd zijn met de richtlijnen.