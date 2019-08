Toekomstige versies van de internetbrowser Google Chrome voor desktop en Android krijgen een functie die controleert of je wachtwoord op straat ligt, aldus XDA Developers. De nieuwe functie kan al gebruikt worden in de ontwikkelaarsversie van de internetbrowser.

Met de functie 'Password protection', te zien in ontwikkelaarsversie van Chrome, wordt de gebruiker gewaarschuwd wanneer op een website een wachtwoord wordt ingevoerd dat op een openbare lijst met eerder gelekte wachtwoorden staat. Bovendien zou Chrome een functie krijgen om het wachtwoord direct te wijzigen als blijkt dat het al elders bekend is.

De controle op uitgelekte wachtwoorden is nu al deels beschikbaar in de extensie Password Checkup, die gebruikers handmatig in Chrome moeten installeren. In de nieuwe Chrome-versie wordt de functie geïntegreerd in de browser.

Met de integratie volgt Google internetbrowser Firefox, die de functie nu al aanbiedt op basis van Have I Been Pwned. Dat is een website waarop mensen kunnen controleren of hun wachtwoord op straat ligt.