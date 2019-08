De Galaxy Note 10+ bevat het grootste smartphonescherm dat Samsung tot nu toe heeft uitgebracht, is krachtig en heeft nieuwe functies voor de meegeleverde stylus. Is het genoeg om de adviesprijs van 1.099 euro te rechtvaardigen?

Samsung brengt twee keer per jaar zijn toptoestellen uit. In het voorjaar is dat de S-serie, in het najaar de Note-serie. Het verschil is dat de S-serie bedoeld is voor de doorsnee consument die het nieuwste van het nieuwste wil, terwijl Samsung zich met de Note-serie meer op de zakelijke en creatieve markt richt.

De Note-lijn stond ook altijd bekend als phabletreeks, omdat de schermgroottes ergens tussen een smartphone en een tablet in lagen. Dit keer heeft de Galaxy Note 10+ een scherm van 6,8 inch. De reguliere Galaxy Note 10 is met het 6,3 inch-scherm een stuk handzamer.

Enorm scherm overtuigt

Toch valt ook de Note 10+ vrij goed te bedienen en dat komt omdat Samsung de schermranden heeft geminimaliseerd ten opzichte van de Note 9. Alleen onderin is nog een klein randje, maar boven en naast het aflopende scherm is nauwelijks meer ongebruikte ruimte te vinden. De camera op de voorkant is weggewerkt in een gaatje. Dat is, zelfs bij video's die het volledige scherm in beslag nemen, niet storend.

Het amoleddisplay is overigens zeer overtuigend. De kleuren zijn natuurlijk, het beeld is helder en omdat het display langwerpig is, past er veel informatie op. Dat komt van pas bij lange lappen tekst en het is handig omdat veel app-iconen op het thuisscherm passen. Ook video's kijken is vanwege het formaat een feest op de Note 10+.

Nieuwe functies voor de S Pen

Al die ruimte komt ook van pas als je de stylus gebruikt. Ook deze Note-telefoon heeft weer een S Pen die je van onderen uit het toestel klikt. Hiermee kun je onder meer aantekeningen en schetsen maken op het scherm.

Fijn hierbij is dat de handschriftherkenning is verbeterd. Vaker wel dan niet herkent de Note 10+ wat je hebt opgeschreven, zelfs als je niet heel duidelijk notuleert. De geschreven teksten zijn vervolgens met een druk op de knop om te zetten in digitale letters, zodat je ze bijvoorbeeld kan delen. Handig als je sneller schrijft dan typt, en toch later terug wil kunnen lezen waar het over ging.

Met de S Pen was het al mogelijk om meer te doen, zoals video's pauzeren of liedjes doorspoelen. Dit keer heeft Samsung zogeheten Air Actions toegevoegd. Hiermee zijn bepaalde functies op de telefoon met bewegingen in de lucht te activeren, alsof je een toverstok gebruikt. Zo kun je van camera wisselen of inzoomen door rond te draaien. Goed dat het kan, bijvoorbeeld als je op afstand een foto wil maken, maar in de praktijk hebben we het tijdens de test nauwelijks gebruikt.

Het ontwerp van de Galaxy Note 10 en Note 10+ heeft enkele opvallende onderdelen. Zo is de powerknop aan de linkerkant geplaatst in plaats van rechts, wat onwennig is, omdat die meestal rechts zit. Ook is Samsung eindelijk overstag en is de reguliere koptelefoonaansluiting weg op de Note-toestellen. Je kan nog wel luisteren via usb-c of via een bluetooth-verbinding.

Geen verandering in lenzen, wel twee extra sensoren

De Galaxy Note 10 en Note 10+ hebben drie cameralenzen. Het is hetzelfde systeem als op de Galaxy S10. Dat betekent dat er een standaardlens, een 2x-zoomlens en een groothoeklens op zitten. Het zijn nog steeds prima lenzen, maar het is jammer dat Samsung geen veranderingen heeft doorgevoerd, zoals een lens die verder kan inzoomen. Ook vallen resultaten in donkere omgevingen tegen.

De Note 10+ heeft wel twee extra sensoren waarmee de diepte wordt geregistreerd. Hiermee kan de omgeving in kaart worden gebracht, zodat virtuele objecten bijvoorbeeld beter in beeld komen met behulp van augmented reality. Ook helpt dit bij portretten met een bokeh-effect, waarbij het onderwerp scherp in beeld komt en de achtergrond wordt vervaagd.

Deze functie is nu ook te vinden bij video-opnames. Daarnaast heeft de telefoon nu een richtmicrofoon onder de camera's. Bij het inzoomen van de camera wordt ook het geluid van het onderwerp dat in beeld is versterkt.

Zo is bijvoorbeeld het geluid van een straatmuzikant duidelijk hoorbaar, terwijl het geluid van kijkers om je heen wordt weggefilterd. Tijdens wat kleine tests bleek de versterking enigszins te werken, maar de geluidskwaliteit was vrij vlak. Ook het wegfilteren van ruis kwam niet helemaal uit de verf.

Conclusie

Samsungs najaarsmodel overtuigt wederom. De telefoon heeft een strak ontwerp, een handig pennetje en een hoogwaardige afwerking. Niet alleen het formaat valt op, ook de kleur Aura Glow die wij testten kon op veel aandacht rekenen. De achterkant toont alle kleuren van de regenboog, afhankelijk van hoe je hem in de hand hebt en hoe het licht er op valt. Het geeft een bijzonder effect, maar het spiegelt ook enorm en vingerafdrukken zijn er snel op te zien.

Het grootste model zal niet voor iedereen geschikt zijn. Hij past net in een (diepe) broekzak, maar kan niet comfortabel met een hand worden bediend. Aan de andere kant biedt het grote, prachtige scherm ook zo zijn voordelen, bijvoorbeeld bij aantekeningen maken en video kijken.

De telefoon gaat op een volle lading gemakkelijk een dag mee, maar twee dagen gaat niet lukken. Net als de S10 ondersteunt ook dit model draadloos opladen en kan een ander apparaat via de achterkant van de Note 10 opgeladen worden.

De Note 10+ is wederom een stapje vooruit voor Samsung, maar 1.099 euro blijft een smak geld voor een telefoon. Wat dat betreft is de kleinere Note 10 van 949 euro qua formaat en prijs waarschijnlijk de beste optie voor de meeste gebruikers. Als ook dat te duur is, doe je er goed aan even te wachten, want deze toestellen zakken vaak snel in prijs.