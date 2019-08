Van een slimme agenda tot de beste notitie-app en een manier om losse papieren digitaal te bewaren: met deze vier apps maak je samen met je smartphone of tablet een vliegende start in het nieuwe schooljaar.

Microsoft OneNote

Deze notitie-app van Microsoft is als een digitale multomap: door de overzichtelijke indeling met gekleurde tabbladen kun je met gemak al je aantekeningen van meerdere vakken in OneNote kwijt zonder het overzicht te verliezen.

Als je begint met noteren zullen de verschillende opties je bekend voorkomen, zeker als je bekend bent met Microsoft Word of een van de andere Office-programma's. Zo kun je lijstjes maken, tekst opmaken of een tekening neerkrabbelen in je aantekeningen. Het invoegen van een afbeelding of foto wordt ook ondersteund.

Ook fijn: de app is volledig gratis te gebruiken en synchroniseert je notities op je smartphone, tablet en computer, ongeacht of je Android, iOS, Windows of macOS gebruikt. Het enige wat je nodig hebt is een Microsoft-account.

Download Microsoft OneNote voor iOS of Android (gratis)

iStudiez Pro

De dagen van de papieren agenda liggen dankzij apps als iStudiez Pro achter ons. Deze app met integratie voor Google Agenda en Apple Agenda is gemaakt om je rooster, huiswerk, toetsdata en andere deadlines overzichtelijk weer te geven.

iStudiez Pro bestaat uit drie tabbladen: een overzicht met je agenda en aankomende taken, een tabblad met opdrachten en een planner met al je periodes voor dat schooljaar. Het kost aan het begin van het jaar even wat tijd om alle data er correct in te zetten, maar dat levert je wel een app op die het hele jaar orde in de chaos schept. Mits je jouw opdrachten er consequent in bijhoudt.

De app is gratis te gebruiken, maar je hebt een abonnement nodig om je agenda op meerdere apparaten te synchroniseren.

Download iStudiez Pro voor iOS of Android (gratis)

Scannable

Hoewel steeds meer schooldocumenten online beschikbaar zijn, ontkom je er waarschijnlijk niet aan om zo nu en dan een fysiek velletje papier in ontvangst te nemen. Voorkom dat je deze kwijtraakt en scan hem in met Scannable.

Deze app gebruikt de camera van je smartphone of tablet om het papier automatisch te herkennen. Druk je vervolgens een foto af, dan bewerkt de app automatisch het beeld zodat de tekst op het papier zo goed mogelijk leesbaar is.

Als je tevreden bent met het resultaat kun je de scan direct opslaan in je camerarol, exporteren als PDF of delen met je medestudenten via een chatapp naar keuze. Scannable is enkel op iOS beschikbaar. Heb je een Android-toestel, dan raden we Scanbot aan. Deze soortgelijke app herkent tekst en heeft ingebouwde filters om de leesbaarheid te verbeteren.

Download Scannable voor iOS (gratis)

Download Scanbot voor Android (gratis)

Forest

Moeite met concentreren door alle meldingen die je smartphone continu op je afvuurt? Dan kun je Forest eens proberen. Deze app verandert het negeren van je smartphone in een spelletje. Zodra je de app aanzet en begint met studeren, wordt er een virtuele boom geplant.

Deze blijft groeien tot je de app verlaat en je dus niet meer op je studie gefocust bent. Zo leg je gaandeweg een digitaal tuintje aan met kleine en (hopelijk) ook wat grote bomen. Daarnaast bevat Forest een uitgebreid overzicht van al je studiesessies, zodat je precies kunt zien hoelang je nu echt hebt zitten blokken voor dat lastige tentamen.

Download Forest voor iOS of Android (gratis)