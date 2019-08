Rusland heeft in de nacht van woensdag op donderdag een humanoïde robot met een onbemande raket naar het International Space Station (ISS) gestuurd, schrijft The Japan Times.

De robot blijft tien dagen aan boord van het ISS om te leren astronauten te assisteren. Het gaat om een humanoïde robot, wat erop neerkomt dat het apparaat een menselijke vorm heeft. Zo heeft de robot armen, handen en vingers.

Het is de eerste robot die Rusland naar het ISS stuurt. De robot heet Fedor, wat staat voor Final Experimental Demonstration Object Research. Fedor kan bewegingen van menselijke bestuurders kopiëren. In de ruimte probeert de robot taken uit te voeren zoals schroevendraaiers en brandblussers gebruiken. De robot heeft ook een eigen Twitter-account voor het delen van updates.

Fedor: 'Laten we gaan, laten we gaan'

Tijdens de lancering nam Fedor plaats in een aangepaste pilotenstoel. Hij droeg een kleine Russische vlag en zei tijdens het opstijgen: "Laten we gaan, laten we gaan." Daarmee verwees de robot naar de woorden die Yuri Gagarin uitsprak toen hij als eerste Russische astronaut in een raket lanceerde.

In het verleden zijn vaker robots naar de ruimte verzonden. NASA bracht in 2011 de humanoïde Robonaut 2 naar de ruimte. Deze robot keerde vanwege technische problemen in 2018 terug naar de aarde. In 2013 bracht Japan de kleine robot Kirobo naar het ISS. Deze robot kon in het Japans met astronauten praten.