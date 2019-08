De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft in augustus boetes opgelegd aan twee sites die zich met online gokken en sportweddenschappen op de Nederlandse markt richtten: bwin moet 350.000 euro betalen, Unibet is voor 470.000 euro gestraft. Ben je als gebruiker van een van deze diensten ook strafbaar?

Het is in Nederland niet mogelijk om legaal een online kansspel, zoals casinospellen en weddenschappen rond sportwedstrijden, aan te bieden. Daarvoor moeten aanbieders immers een vergunning hebben, en dat is onder de huidige wet niet mogelijk.

Het is de reden dat bwin en Unibet in augustus door de Ksa op de vingers zijn getikt. De diensten richtten zich op de Nederlandse markt, concludeerde te toezichthouder, onder meer omdat het mogelijk was om met iDEAL te betalen.

Ook het deelnemen aan kansspelen waar de aanbieder geen vergunning voor heeft, is volgens de wet verboden. Daarmee is het in Nederland dus automatisch verboden om online te gokken of op sportwedstrijden te wedden.

In de praktijk gaat de Ksa echter niet achter deelnemers aan online kansspelen aan om hen te straffen, laat de autoriteit aan NU.nl weten. "Wij richten ons in eerste instantie op de aanbieders van een illegaal kansspel, en niet op de spelers."

Wel benadrukt de Ksa dat eventuele risico's bij de spelers liggen. Omdat online gokken in Nederland illegaal is, kan de Ksa spelers niet bijstaan als zij bijvoorbeeld een prijs niet krijgen uitgereikt. "Dat moet je dan zelf zien uit te zoeken met die aanbieder."

Legaal online gokken naar verwachting in 2021 mogelijk

Hoewel online gokdiensten aanbieden en eraan deelnemen nu per definitie verboden is, gaat daar wel verandering in komen.

Naar verwachting treedt in 2020 een nieuwe wet in werking. Die maakt het mogelijk dat aanbieders wél een vergunning kunnen aanvragen. De Ksa gaat ervan uit dat de eerste aanbieders dan in 2021 legaal hun wed- en gokdiensten op de Nederlandse markt mogen richten.

Of het onlangs beboete bwin en Unibet daar direct voor in aanmerking komen, is onzeker. Partijen die een vergunning willen, moeten zich in de twee jaar voor zij hun aanvraag indienen namelijk netjes hebben gedragen.

Vooralsnog lijkt het erop dat bwin en Unibet dus pas rond augustus 2021 een aanvraag kunnen indienen om überhaupt kans te maken op een vergunning. Tot die tijd mogen de partijen zich niet op de Nederlandse markt richten. Ook het deelnemen aan een (online) kansspel dat geen vergunning heeft, blijft verboden.