T-Mobile ondersteunt vanaf woensdag e-simabonnementen in Nederland, maakt de provider bekend. Een e-sim is een digitale simkaart waardoor geen kaartje meer nodig is.

Klanten van T-Mobile die al een abonnement hebben, kunnen voor 5,09 euro een e-sim aanvragen. Nieuwe abonnees en klanten die hun abonnement verlengen, betalen geen extra kosten. Dat geldt ook voor klanten die al een e-sim hebben. Zij kunnen twee keer per jaar gratis een nieuwe aanvragen.

Een e-sim is in theorie niets anders dan een normale simkaart, alleen is het kaartje niet meer nodig. E-sim staat voor embedded sim en is ingebouwd in een chip in de telefoon. In Nederland werkt dat vooralsnog alleen met de iPhone XS, XS Max en XR. De Pixel 2 en 3 van Google werken ook met e-sim, maar die worden officieel niet in Nederland verkocht.

Klanten die een e-sim willen gebruiken, moeten daarvoor een QR-code scannen via de netwerkinstellingen op de telefoon. Daarmee wordt de e-sim gedownload en geactiveerd.

Met een e-sim kunnen gebruikers twee telefoonnummers tegelijk op een telefoon gebruiken, bijvoorbeeld een zakelijk en een persoonlijk nummer.

Niet alle apps ondersteunen twee mobiele nummers. Zo schrijft T-Mobile dat WhatsApp met één nummer gebruikt kan worden. Door gebruik te maken van WhatsApp Business zou die limiet te omzeilen zijn. Met Apples berichtendienst iMessage is eveneens maar één nummer tegelijk te gebruiken.