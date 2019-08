Google Go is wereldwijd uitgebracht voor Android-telefoons. De lichtere app voor Googles zoekmachine is met name geschikt in gebieden waar internet slecht bereikbaar is.

De app neemt zo'n 7 MB aan opslagruimte in beslag en is daarmee geschikt voor smartphones met weinig ruimte. De reguliere Google-app kan tientallen tot honderden MB's vereisen.

Google Go moet naast opslag ook zuiniger werken met dataverbruik. Volgens Google is de app tot 40 procent efficiënter met het verwerken van zoekopdrachten. Hoewel de app is bedoeld voor opkomende markten, zegt Google dat het ook een uitkomst biedt voor andere gebieden waar het internet soms uitvalt.

De app maakt gebruik van de telefooncamera om via Google Lens bijvoorbeeld teksten te kunnen vertalen. Ook kan Google Lens helpen om teksten in beeld hardop uit te spreken.

Google bracht vorige maand een lichtere versie van Google Foto's uit, genaamd Gallery Go. Met deze app kunnen gebruikers ook zonder internetverbinding foto's bewerken met kunstmatige intelligentie.