Amerikaanse verkopers op Facebook omzeilen het verbod op de verkoop van vuurwapens door zogenaamd alleen de koffer of doos van het wapen te verkopen. Het object wordt tegen een veel te hoge prijs aangeboden, die gelijk is aan die van het echte wapen, meldt The Wall Street Journal.

Het is verboden om vuurwapens te verhandelen op Facebook Marketplace, de marktplaats van het sociale medium waarop gebruikers goederen te koop kunnen aanbieden en van andere gebruikers kunnen kopen.

Uit onderzoek van The Wall Street Journal blijkt dat verkopers de vuurwapenkoffers aanbieden en vervolgens via Facebooks berichtendienst Messenger aan potentiële kopers duidelijk maken dat het wapen inbegrepen is.

De producten worden aangeboden voor 300 tot 2.000 dollar, terwijl de reguliere verkoopprijs van alleen de koffer enkele tientallen dollars bedraagt.

Een woordvoerder van Facebook zegt tegen de krant dat het verboden is om wapens te verkopen en dat het bedrijf tegen deze acties optreedt, maar erkent dat het bedrijf zijn beleid nooit perfect kan handhaven.

Dat het relatief makkelijk is om in de Verenigde Staten aan vuurwapens te komen, is in het land opnieuw onderwerp van discussie na een reeks grote aanslagen. Begin augustus vielen in de staten Texas en Ohio in totaal 32 doden bij schietpartijen.