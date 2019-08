De oudste actieve met het internet verbonden webcam stopt na 25 jaar met uitzenden. De FogCam, die elke twintig seconden een ververst beeld van een straat in de Amerikaanse stad San Francisco laat zien, wordt eind augustus uitgeschakeld, is te lezen in een melding op de website.

De webcam ging in 1994 online dankzij toenmalig studenten Jeff Schwartz en Dan Wong van de San Francisco State University. De webcam is enkele malen van locatie verplaatst om tegemoet te komen aan de wensen van de universiteit.

In een interview met SFGate zegt Schwartz dat de webcam offline gehaald wordt omdat er eigenlijk geen plek is om de camera te plaatsen. "De universiteit gedoogt ons, maar ze steunen ons eigenlijk niet, dus moeten we zelf veilige locaties vinden."

De FogCam wordt op 30 augustus offline gehaald, maar de website zal ter herinnering aan de webcam in de lucht blijven. "Het internet is veel veranderd sinds 1994", schrijven Schwartz en Wong op Twitter. "Maar de FogCam zal altijd een speciale plek in de geschiedenis hebben."