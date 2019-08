Facebook gaat het "in de komende maanden" voor Nederlandse gebruikers inzichtelijk maken welke informatie het bedrijf over hen verzamelt door het surfgedrag van die persoon te analyseren. De data worden inzichtelijk in de instellingen onder 'Activiteit buiten Facebook', maakt het bedrijf dinsdag bekend op zijn blog.

Het gaat om informatie die Facebook van bedrijven ontvangt als een gebruiker een bepaalde website of app bezoekt.

Facebook krijgt toegang tot die informatie als gebruikers zich bijvoorbeeld via Facebook aanmelden, of als een website voorzien is van de zogenoemde Facebook-pixel. Deze voor het blote oog onzichtbare software laat aan Facebook weten dat een gebruiker een bepaalde website heeft bezocht.

Met die informatie kan Facebook zijn gebruikers gepersonaliseerde advertenties laten zien. Als een gebruiker bijvoorbeeld een product in een webshop met de Facebook-pixel bekijkt, kan Facebook later een reclame voor datzelfde product aan diezelfde gebruiker laten zien.

Gebruikers kunnen surfgedrag loskoppelen

In de instellingen van 'Activiteit buiten Facebook' wordt het ook mogelijk om het door Facebook verzamelde surfgedrag los te koppelen van het Facebook-profiel van de gebruiker. Dat betekent dat de data niet langer aan het account gelinkt zijn, maar Facebook kan de informatie nog wel op andere manieren gebruiken.

Het verwijderen van de gegevens die Facebook verzameld heeft, kan ervoor zorgen dat een gebruiker minder gepersonaliseerde advertenties, bijvoorbeeld van het product uit eerdergenoemde webshop, te zien krijgt. Het totale aantal advertenties dat gebruikers te zien krijgen, verandert niet.

De optie om het met Facebook gedeelde surfgedrag in te zien, werd in mei 2018 aangekondigd door Facebook-directeur Mark Zuckerberg. Het plan was om de functie binnen enkele maanden beschikbaar te maken, maar de ontwikkeling ervan duurde langer dan gepland doordat de informatie op verschillende Facebook-systemen wordt opgeslagen.

Wanneer 'Activiteit buiten Facebook' precies voor Nederlandse gebruikers beschikbaar wordt gemaakt, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt.