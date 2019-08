Nvidia heeft maandag op de website aangekondigd de gamestreamingdienst GeForce Now beschikbaar te maken op Android-smartphones.

GeForce Now komt later dit jaar via een app beschikbaar voor mobiele telefoons, "waaronder op toptelefoons van Samsung en LG". De dienst verschijnt eerst als testversie. Een specifieke datum is niet bekendgemaakt.

De dienst van Nvidia is al beschikbaar op PC, Mac en Nvidia's eigen settopbox Shield. GeForce Now beschikt over ruim duizend games. Spelers hoeven de spellen niet te downloaden of te installeren, maar deze worden direct via een netwerk gestreamd.

Nvidia raadt aan om de meeste games met een bluetoothcontroller te spelen, "omdat sommige games onspeelbaar zijn op een Android-telefoon zonder controller".

Nieuwe games voor Google Stadia

Geforce Now concurreert met onder meer Google Stadia, dat in november beschikbaar komt. Ook op deze dienst kunnen spellen gestreamd worden. Dat kan op telefoons, maar ook in internetbrowsers en op slimme televisies.

Google kondigde maandag op gamebeurs Gamescom nieuwe games voor de dienst aan. Zo zullen onder meer Cyberpunk 2077, Superhot en Destroy All Humans speelbaar zijn via de dienst. Eerder werden Borderlands 3 en Destiny 2 al aangekondigd.

Ook andere bedrijven werken aan streaming voor games. Zo zijn ook Microsoft (xCloud), Sony (PlayStation Now) en chipfabrikant (GeForce Now) actief op de markt. Amazon zou eveneens een eigen gamestreamingdienst willen opzetten.