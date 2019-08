De Zweedse muziekstreamingdienst Spotify gaat in het najaar ouderlijk toezicht aanbieden aan gebruikers met een gezinsabonnement. Op die manier kunnen ouders muziek met aanstootgevende inhoud filteren voor hun kinderen, maakt het bedrijf maandag bekend op zijn website.

Het is voor individuele Spotify-gebruikers al mogelijk om aanstootgevende inhoud te filteren. Op die manier worden dergelijke nummers, die met een 'E' zijn gelabeld, niet afgespeeld.

In een komende update wordt het voor de beheerder van een Spotify-gezinsabonnement mogelijk om het filter per gezinslid aan te zetten of uit te schakelen. Wanneer de functie in Nederland beschikbaar zal zijn, is nog niet duidelijk.

Beheerders van gezinsabonnementen kunnen het filter per deelnemer in- of uitschakelen via de 'Premium Family'-pagina, die te vinden is onder 'Account' in de instellingen van de muziekstreamingdienst.