De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft een boete van 470.000 euro opgelegd aan Trannel International, een onderdeel van het bedrijf achter Unibet, voor het aanbieden van online kansspelen, zoals blackjack, poker en sportweddenschappen, gericht op de Nederlandse markt.

Unibet heeft zich in de tweede helft van 2018 gericht op de Nederlandse markt, schrijft de Ksa maandag op zijn website, en is daarmee in overtreding van de gokwet. Het is in Nederland immers verboden om zonder vergunning online kansspelen aan te bieden, en een vergunning is onder de huidige wet niet mogelijk.

Uit onderzoek van de Ksa is gebleken dat het op Unibet.eu mogelijk was om met iDEAL te betalen en was er een Nederlandse chatservice beschikbaar. Dit wijst er volgens de waakhond onder meer op de Unibet zich op de Nederlandse markt heeft gericht.

Eerder deze maand legde de Ksa al een boete van 350.000 euro op aan Bwin voor het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt.

Naar verwachting wordt het voor aanbieders van online kansspelen in 2020 mogelijk om een vergunning aan te vragen, waarna zij vanaf 2021 legaal gokdiensten mogen aanbieden.