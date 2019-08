Oude modellen van de Nintendo Switch kunnen niet worden ingeruild voor een nieuwe. Dat laat Nintendo in een verklaring weten tegenover Mashable. Eerder deze week doken geruchten op dat het systeem gratis geruild kon worden nadat de klantenservice van Nintendo dit had gesuggereerd.

Nintendo komt later dit jaar met een nieuw model van de Nintendo Switch. Dit model heeft een betere accu, die 9 uur in plaats van 6,5 uur meegaat. Dit komt doordat er een nieuwe, efficiëntere chip in de Nintendo Switch is geplaatst.

Een aantal nieuwe Switch-bezitters belden afgelopen week de klantenservice van Nintendo met de vraag of ze hun huidige model mochten ruilen voor een nieuwe zodra deze beschikbaar wordt. De klantenservice bevestigde de inruilactie tegenover Switch-bezitters en afgelopen vrijdag tegenover Polygon. Iedereen die na 17 juli (de datum waarop de nieuwe Switch werd aangekondigd) het nieuwe model aanschafte, mocht zijn oude Switch volgens de klantenservice gratis inruilen. Alleen de verzendkosten moesten betaald worden.

Nu ontkracht de pr-afdeling van Nintendo dit verhaal en schrijft het bedrijf dat er "geen ruilprogramma is voor de Nintendo Switch. Uiteraard kunnen spelers wel contact opnemen als er problemen zijn met een Nintendo Switch-systeem".

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Switch beschikbaar is in Europa. In de Verenigde Staten is deze vanaf september verkrijgbaar.

Ook komt er later dit jaar een heel ander model van de Nintendo Switch op de markt, de Nintendo Switch Lite. Dit is een variant van de spelcomputer die niet kan worden aangesloten op een televisie en is kleiner, zodat deze makkelijker kan worden meegenomen.