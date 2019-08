Het bedrijf Blocks heeft faillissement aangevraagd, schrijft Engadget. Blocks verzamelde vijf jaar geleden veel geld via Kickstarter met het idee om een smartwatch te maken met verwisselbare onderdelen.

Blocks maakte het stoppen bekend in een verborgen bericht voor investeerders op Kickstarter. Het bedrijf had al langer geldproblemen en probeerde in april vorig jaar nog tevergeefs nieuwe investeerders aan te trekken.

In 2014 haalde Blocks op Kickstarter in totaal 1,6 miljoen dollar (ruim 1,4 miljoen euro) op. Het is niet bekend of mensen die hadden betaald hun geld terugkrijgen.

Twee jaar na de geslaagde crowdfundactie werd het uitbrengen van een modulaire smartwatch uitgesteld om het ontwerp aan te passen. Ook werkte Blocks aan een aangepast besturingssysteem dat Android als basis gebruikte.

De Blocks-smartwatch zou verschillende modules gaan ondersteunen die gebruikers er zelf in konden klikken. Mensen konden zo kiezen of ze bijvoorbeeld een module voor GPS of voor een hartslagsensor wilden. Hierdoor hadden dragers een unieke smartwatch en zou verouderde hardware vervangen kunnen worden door nieuwe modules.