Lenovo heeft de Motorola One Action gepresenteerd. Het toestel valt op vanwege zijn actiecamera, waarmee stabiele video-opnames te maken zijn.

De Motorola One Action heeft drie cameralenzen op de achterzijde. Naast een standaardlens en een dieptesensor is er is een groothoeklens aanwezig voor foto's van 117 graden.

Deze groothoeklens is een kwartslag gedraaid in het toestel geplaatst. Hierdoor worden video's liggend opgenomen als het toestel staand wordt vastgehouden en juist staand als het toestel in landscapemodus wordt gehouden. Motorola maakt gebruik van een algoritme waardoor video's zeer stabiel moeten blijven bij schokkerige bewegingen. Hierdoor moet de telefoon heel geschikt zijn als actiecamera.

De telefoon is verder voorzien van een scherm van 6,3 inch met hd-resolutie. Aan de voorkant is in de linkerbovenhoek in een gaatje een selfiecamera geplaatst. Om het display zijn nog wel wat dunne randen zichtbaar.

Het toestel heeft 128 GB aan opslagruimte. Daarnaast werkt de One Action met Android 9, heeft hij 4 GB aan werkgeheugen en een accu van 3.500 mAh. De telefoon is "binnenkort" beschikbaar.