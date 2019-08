YouTube verandert de manier waarop rechthebbenden muziek in video's claimen, maakt het bedrijf vrijdag bekend. Platenmaatschappijen kunnen geen geld meer verdienen aan video's van gebruikers als er per ongeluk korte fragmenten in zijn te horen.

Het gaat om een aanpassing in de Manual Claiming-functie op YouTube. Hiermee konden rechthebbenden van muziekfragmenten die in video's te horen zijn, het geld claimen van degene die het filmpje had geplaatst. YouTube noemt deze praktijken oneerlijk voor videomakers.

Als audio maar een paar seconden in het filmpje te horen is, kunnen platenmaatschappijen de inkomsten niet meer claimen. Hetzelfde geldt voor muziek die per ongeluk te horen is, bijvoorbeeld als de filmmaker op straat langs een plek loopt waar harde muziek wordt gedraaid.

Voor rechthebbenden blijft de functie wel bruikbaar om video's te blokkeren als korte fragmenten te horen zijn. Ook kunnen ze afdwingen dat de video-inkomsten voor de makers volledig worden geblokkeerd.

YouTube denkt dat deze blokkades op korte termijn mogelijk vaker zullen voorkomen, maar dat het videoplatform op de langere termijn "evenwichtiger" wordt.