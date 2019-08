Xbox heeft geen plannen voor een console die alleen games kan streamen, zegt directeur Phil Spencer in een interview met Gamespot. Bij de gametak van Microsoft wordt momenteel gewerkt aan de opvolger van de Xbox One, de huidige spelcomputer van het bedrijf.

"De telefoon in je broekzak is wat ons betreft het apparaat voor streamen", zegt Spencer in het interview. "De spelcomputer onder de tv moet het apparaat blijven waar je lokaal games op speelt."

Microsoft kondigde in juni aan dat het onder de naam Project Scarlett aan een nieuwe spelcomputer werkt. Het is nog niet bekend hoe de nieuwe spelcomputer echt gaat heten en wat de console precies kan. Het is de bedoeling dat de console in 2020 op de markt komt.

De streamingdienst van Microsoft gaat xCloud heten en krijgt in oktober een bètatest. Het is nog niet bekend wanneer de dienst officieel beschikbaar wordt.

Computerspellen streamen

Betere techniek en snellere internetverbindingen maken het mogelijk om computerspellen vanaf een server te streamen, in plaats van dat spellen vanaf een harde schijf of blu-ray geladen worden.

Google werkt ook aan een eigen streamingdienst: Google Stadia. Deze dienst kan gebruikt worden zonder een spelcomputer. Een apparaat met de Chrome-browser is voldoende, ook kan Stadia gebruikt worden op een tv met een Chromecast.

PlayStation heeft al enige tijd een streamingdienst: PlayStation Now. Deze dienst is alleen te gebruiken op een PlayStation-spelcomputer. PlayStation Now is sinds mei 2016 beschikbaar in Nederland.