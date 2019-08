316.000 van de 21 miljoen wachtwoorden die Googles Password Checkup-extensie in de eerste maand controleerde, bleken gelekt te zijn, schrijft het bedrijf donderdag. Dat komt neer op 1,5 procent van het totaal. Slechts 26 procent van de gelekte wachtwoorden die Password Checkup had gevonden, werd vervolgens door de gebruiker veranderd.

Password Checkup is een Chrome-extensie die gebruikers waarschuwt als één van hun wachtwoorden via een bekend datalek publiek is geworden. De gegevens worden tijdens de check versleuteld.

De browser vraagt de gebruiker daarna of hij of zij het wachtwoord wil aanpassen. Password Checkup controleert daarbij ook of een nieuw wachtwoord gemakkelijk te raden is. 40 procent van deze nieuwe wachtwoorden bleek inderdaad makkelijk te achterhalen.

De extensie is sinds februari apart te downloaden. Volgens 9to5Google zal de extensie vanaf oktober een vast onderdeel worden van Chrome, waardoor Password Checkup ook op mobiele apparaten te gebruiken is.