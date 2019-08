Bepakt met een tent, koelbox en poncho ga je goed voorbereid naar een festival. Maar ook een telefoon kan natuurlijk niet ontbreken. Met deze zes festivalapps en -diensten is je smartphone net zo goed klaar voor het eerstvolgende festivalweekend.

Find My Tent

Overdag je tent terugvinden in de zee van tenten in dezelfde kleur is al moeilijk, maar vooral 's nachts kan het een flinke uitdaging zijn. Zoals de naam al doet vermoeden, is de app Find My Tent gemaakt om je hier een handje bij te helpen.

Zodra je de laatste haring in de grond hebt geslagen, kun je in deze app de locatie van je tent vastleggen, zodat je daarna gemakkelijk je weg terugvindt. Zorg er wel even voor dat je in de instellingen de meeteenheid naar meters verandert.

Find My Tent is gratis te downloaden en gebruiken. Wil je ook offline toegang tot de locatie van je tent en geen advertenties, dan kun je deze afkopen met een eenmalige betaling van 1,09 euro.

Tip: Deze app is alleen voor de iPhone beschikbaar. Android-gebruikers kunnen Google Maps gebruiken en hun tentlocatie opslaan door deze als parkeerplek te markeren.

Download Find My Tent voor iOS (gratis)

Ikstahier.nu

De kans is groot dat je vroeg of laat een keer je vriendengroep kwijtraakt en via WhatsApp elkaar probeert terug te vinden. In plaats van foto's van je locatie of berichten als 'bij de achterste paal links' te sturen, biedt Ikstahier.nu uitkomst.

Hoewel het geen app maar een website is, komt hij goed van pas dankzij de duidelijke plattegronden van alle tenten en podia van ondersteunde festivals. Sla deze op, teken er een puntje of pijltje op en plaats ze in je groepsgesprek. Dat maakt het een stuk overzichtelijker om elkaar weer snel terug te vinden.

Bezoek de website van Ikstahier.nu (gratis)

Buienalarm

Of het nu wel of niet gaat regenen: van continu de weersverwachting in de gaten houden wordt het niet droger. Download in plaats daarvan de Buienalarm-app en stel je locatie in op de plaats waar het festival plaatsvindt.

Vanaf dat moment ontvang je een melding als er lichte, matige of zware regen op komst is. Zo weet je voordat de eerste druppels vallen wanneer het tijd is om die regencape uit je broekzak te halen, zonder bij iedere donkere wolk je weerapp te moeten controleren.

Download Buienalarm voor iOS of Android (gratis)

WieBetaaltWat

Voorkom gedoe over geld met WieBetaaltWat en bewaar het terugbetalen voor na het festival. Spreek met je vrienden af om samen muntjes te halen en zet de kosten vervolgens in deze app. Hierdoor krijg je een handig kostenoverzicht en geef je per uitgave aan wie eraan heeft bijgedragen.

WieBetaaltWat werkt in dit geval handiger dan een app als Tikkie, omdat de kosten automatisch onderling worden verrekend. Daardoor hoef je minder losse betaalverzoeken aan te maken. De app ondersteunt PayPal, maar je kunt ook gewoon zelf een betaalverzoek maken als de berekening voltooid is.

Download WieBetaaltWat voor iOS of Android (gratis)

Halide

Een foto maken van je favoriete optreden kan natuurlijk met de standaard camera-app van je smartphone. Het probleem is alleen dat deze concerten vaak in donkere tenten of laat op de avond plaatsvinden.

De fotoapp Halide komt van pas als je ook in het donker mooie foto's wilt maken met je iPhone. De RAW-foto's die deze app schiet, kun je achteraf tot in het kleinste detail bewerken, zodat je bijvoorbeeld de belichting verbetert. De app is bovendien gemakkelijk in gebruik, zodat je in een paar seconden een foto hebt gemaakt en weer verder kunt luisteren naar de muziek. Halide is in de iOS App Store te downloaden voor 6,99 euro en bevat geen in-appaankopen.

Download Halide voor iOS (6,99 euro)

Snapseed

Heb je een (RAW-)foto gemaakt, dan kun je deze achteraf snel bewerken in Snapseed. Deze gratis app maakt het bewerken van foto's simpel, met meerdere filters en tools om uit te kiezen. Zo snij je een foto even bij, kun je de belichting bijstellen of de witbalans aanpassen.

Door de simpele indeling is Snapseed een handig gratis hulpmiddel om in een paar seconden een foto klaar te maken voor je socialemediaprofiel.

Download Snapseed voor iOS of Android (gratis)