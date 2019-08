Medewerkers van Google zijn een petitie gestart tegen een mogelijke samenwerking tussen de techgigant en de grensbewaking van de Verenigde Staten. In een bericht schrijven ze dat de manier waarop er wordt omgegaan met immigranten, niet bij Google past. 675 Google-medewerkers hebben de petitie inmiddels ondertekend.

De US Customs and Border Protection (CBP) is de instantie die de grenzen van de VS bewaakt en immigranten moet tegenhouden. De CBP is op zoek naar een leverancier voor clouddiensten en het is mogelijk dat Google deze opdracht aanneemt.

Medewerkers van Google vinden dit een slecht idee. Ze schrijven dat de manier waarop de VS momenteel met immigranten omgaat in strijd is met internationale mensenrechten. In het bericht wordt onder meer verwezen naar de kinderen die zijn overleden in detentiekampen.

Ze roepen Google op zich te verzetten tegen het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, de regering en de instanties die de grenzen moeten bewaken niet te ondersteunen.

Eerder verzetten medewerkers van Google zich ook tegen het inreisverbod van Trump, waardoor inwoners van meerdere overwegend islamitische landen de VS niet meer in mogen.