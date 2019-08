Apple laat de batterijconditie van een iPhone niet zien als de accu door een derde partij is vervangen, om gebruikers te beschermen tegen onofficiële accu's. Dat maakt het bedrijf woensdag bekend in een verklaring aan The Verge.

Gebruikers van een iPhone kunnen sinds de komst van iOS 12 de 'batterijconditie' van het toestel bekijken. Dit geeft aan in hoeverre de accu versleten is en of de prestaties nog in orde zijn.

Maar als de accu niet door Apple is vervangen, staat op die plek een waarschuwing. In de melding wordt geschreven dat de telefoon "niet kon verifiëren dat de batterij van Apple afkomstig is". Hierdoor is de status van de accu niet te bekijken.

In een verklaring laat Apple weten dat deze melding wordt getoond om gebruikers te beschermen tegen accu's die mogelijkheid een veiligheidsrisico vormen. "De melding verhindert niet dat de klant de telefoon ook na een reparatie door een derde partij kan blijven gebruiken."

De waarschuwing werd alleen gevonden op de iPhone XR, iPhone XS en XS Max met iOS 12.