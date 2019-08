De vrouw uit Seattle die ervan verdacht wordt bankgegevens van 100 miljoen Amerikaanse klanten van Capitol One te hebben gestolen, zou ook bij dertig andere bedrijven informatie hebben gestolen. Dat schrijft ZDNet op basis van rechtbankdocumenten.

Een onderzoek van Amerikaanse autoriteiten wijst uit dat het stelen van persoonsgegevens van Capitol One slechts een klein deel van de criminele vergrijpen van de vrouw was. Capitol One is een Amerikaanse bank die gespecialiseerd is in leningen, creditcards en spaarproducten.

Op in beslag genomen servers van de hacker werd bewijs gevonden dat tientallen andere bedrijven eveneens doelwitten waren.

De vrouw zou meerdere terabytes aan data hebben buitgemaakt, waaronder van onderwijsinstellingen. Het grootste deel van de informatie zou geen gegevens bevatten die herleidbaar zijn naar persoonlijke gegevens, schrijven Amerikaanse aanklagers.

Het onderzoek loopt op dit moment nog. Het is niet precies bekend van welke bedrijven informatie is gestolen, maar het gaat om in elk geval om gegevens van Vodafone, Ford en de Michigan State University.

De verdachte werd in juli gearresteerd door de Amerikaanse inlichtingendienst FBI op verdenking van het stelen van persoonsgegevens. Na de arrestatie zei de vrouw dat ze geen gestolen informatie heeft verkocht of gedeeld.