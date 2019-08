Need for Speed Heat verschijnt in november, heeft uitgever EA woensdag bekendgemaakt. In het spel draait het net als in eerdere delen uit de serie om straatraces en politieontsnappingen.

Het zestiende deel in de Need for Speed-serie verschijnt op 5 november op het Origin Access-platform, het gameabonnement van EA voor spelers op de pc. Op 8 november verschijnt het spel voor alle andere platforms.

In een uitgegeven trailer is te zien dat straatracen en het uitbouwen van auto's een grote rol speelt in het nieuwe deel. Het spel speelt zich af in een Florida-achtige omgeving die Palm City wordt genoemd.

Veel illegale straatwedstrijden vinden 's nachts en in neonverlichting plaats. Het spel lijkt hiermee op de oudere Need for Speed Underground-delen. Overdag kunnen spelers meedoen aan een legitieme competitie om geld te verdienen.

Heat volgt Need for Speed Payback op, het spel dat in 2017 verscheen. Dit deel kreeg veel kritiek vanwege de vele microtransacties en lootboxen die daarin aanwezig waren. Het is niet duidelijk of deze opties terugkomen in het nieuwste deel.