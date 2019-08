Facebook is bezig met het ontwikkelen van een donkere modus voor Facebooks Android-app, blijkt dinsdag uit beelden die zijn gelekt door Jane Manchun Wong. Zij lekt vaker beelden van nieuwe software die nog in ontwikkeling is.

Eerder kreeg Facebook Messenger al een donkere modus, maar de Facebook-app zelf is vooralsnog alleen in de lichte lay-out te bekijken. Daar komt mogelijk verandering in nu Facebook werkt aan een donkere modus, al is het nog afwachten of deze nieuwe modus ook daadwerkelijk wordt uitgebracht.

De lay-out is duidelijk nog niet af. Zo is nog niet alles donker en is tekst hier en daar nog zwart, waardoor sommige woorden in de app moeilijk te lezen zijn. Volgens Wong zijn slechts een paar delen van de app in een donkere modus te bekijken.

De donkere modus is een veelgevraagde functie. Deze weergave wordt door sommige gebruikers als prettiger voor de ogen ervaren en daarnaast bespaart een donkere lay-out energie. Daardoor gaat de batterij van je telefoon iets langer mee.