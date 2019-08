23 vacaturesites uit de Europese Unie hebben Eurocommissaris Margrethe Vestager gevraagd om de banenzoeker van Google offline te halen. In een brief in handen van Reuters schrijven de sites dat Google op een oneerlijke manier concurreert.

Vestager en haar team deden al onderzoek naar de nieuwe banenzoeker van Google, maar de vacaturesites schrijven dat ze nu al last hebben van de oneerlijke concurrentie van Google en willen de uitslag van het onderzoek niet afwachten.

In Nederland heeft Google de banenzoeker nog niet uitgerold, maar de techgigant heeft in steeds meer landen een speciale functie in de zoekmachine gebouwd die de mogelijkheid uitbreidt om te zoeken naar vacatures. Ook kunnen gebruikers meldingen instellen voor wanneer er bepaalde vacatures verschijnen.

De vacaturesites proberen hetzelfde te doen, maar zijn veel geld kwijt aan marketing om te zorgen dat sollicitanten en bedrijven hun site vinden. Google heeft deze kosten niet, want bezoekers komen vanzelf al op de site. Ook zijn de vacaturesites bang dat ze afhankelijk worden van de resultaten in Google en ze niet meer gevonden worden.

Een aantal andere sites heeft de nieuwe banenzoeker van Google wel in gebruik genomen, met name in de Verenigde Staten werkt Google nauw samen met vacaturesites. Een woordvoerder van Google heeft in een verklaring laten weten dat Google ernaar streeft het zoeken en vinden van banen te vergemakkelijken.

Het is niet bekend hoever Vestager is met het onderzoek. Op 31 oktober zit haar termijn als Eurocommissaris erop. Het is dus mogelijk dat haar opvolger het onderzoek naar Google moet voortzetten.