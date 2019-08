Facebook overwoog vorig jaar de videochatapp Houseparty over te nemen, maar zag daar vanaf om mededingingsautoriteiten niet tegen de borst te stuiten. Dat schrijft The New York Times op basis van ingewijden.

Facebook was in "vergevorderde" onderhandelingen met Houseparty, een app waarmee een groep mensen met elkaar kan videochatten. Het bedrijf zag af van de verkoop, omdat de overname "te riskant" zou zijn.

De aankoop van Houseparty zou van Facebook mogelijk een te dominante speler op de markt hebben gemaakt, schrijft The New York Times. Het bedrijf wordt nauwlettend in de gaten gehouden, omdat het te veel macht zou krijgen. De Amerikaanse handelswaakhond FTC zou op dit moment onderzoeken of Facebook in het verleden concurrentie heeft weggekocht door bedrijven over te nemen.

Enkele jaren geleden nam Facebook onder meer WhatsApp en Instagram over. Met die apps bereikt het bedrijf inmiddels in totaal 2,5 miljard mensen wereldwijd. De diensten worden nu meer aan Facebook gekoppeld, iets waar werknemers volgens The New York Times niet blij mee zijn.

Facebook stopte in mei met Bonfire, zijn eigen app voor videogroepsgesprekken. Met de app, waarvan alleen een testversie in Denemarken verscheen, konden acht mensen tegelijk met elkaar videobellen. Verschillende functies van Bonfire zijn inmiddels aan Instagram en Messenger toegevoegd.

Houseparty werd in juni overgenomen door Fortnite-maker Epic Games. Het bedrijf maakte niet bekend hoeveel er voor de overname werd betaald.